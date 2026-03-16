PM prende motociclista com maconha durante abordagem em Reduto

REDUTO (MG) – Um motociclista de 26 anos foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas neste domingo (15), durante uma abordagem na cidade de Reduto.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento quando abordou o condutor de uma motocicleta que seguia de Manhuaçu para Manhumirim. Durante a fiscalização, os militares encontraram aproximadamente 200 gramas de maconha sendo transportadas pelo suspeito.

Segundo a polícia, a motocicleta utilizada no transporte da droga foi apreendida.

O homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil.

Fonte: Portal Caparaó