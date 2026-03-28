Passageiro com mandado por homicídio é preso em ônibus na BR-116, em Caratinga

CARATINGA- Um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio qualificado foi preso na noite desta sexta-feira (27), durante uma fiscalização de rotina da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-116, altura do km 524, em Caratinga.

De acordo com a PRF, por volta das 22h10, a equipe realizava fiscalização de trânsito quando deu ordem de parada a um ônibus. Durante a abordagem e consulta aos sistemas, os policiais constataram que o único passageiro do veículo — filho do motorista — possuía um mandado de prisão em aberto.

Diante da confirmação, foi dada voz de prisão ao suspeito, que não apresentou resistência.

O homem foi conduzido ileso à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde permanece à disposição da Justiça.