PM apreende duas motocicletas com sinais de adulteração em Simonésia

SIMONÉSIA — Duas motocicletas com irregularidades nos sinais identificadores foram apreendidas pela Polícia Militar nesta segunda-feira (27), durante ações distintas realizadas na zona rural de Simonésia.

A primeira ocorrência foi registrada no distrito de Alegria, no Córrego Cabeceira do Marreco. Após levantamento de informações, os militares localizaram uma motocicleta em uma residência. Durante a vistoria, foi constatado que a placa apresentava indícios de adulteração, com pingos de solda sobre o QR Code, impedindo a leitura oficial, além de sinais de raspagem nos três últimos dígitos do chassi. O veículo, uma Honda CG 160 vermelha, foi apreendido juntamente com as placas. O proprietário, um homem de 39 anos, não foi localizado.

Já no Córrego do Sossego, a equipe policial encontrou outra motocicleta abandonada em uma lavoura. O veículo estava sem placa e com os demais sinais identificadores parcialmente deteriorados, caracterizando a supressão de identificação veicular.

As duas motocicletas foram apreendidas e removidas para pátios credenciados do Detran. As ocorrências foram encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações.