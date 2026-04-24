DNA vencedor: base da Cettatic conquista título e revela talentos em torneio regional

DA REDAÇÃO — O trabalho desenvolvido nas categorias de base da Cettatic segue rendendo resultados expressivos e reforçando o protagonismo de Caratinga no cenário esportivo regional. No último fim de semana, a equipe sub-11, conhecida como “Tigres”, conquistou o título da Copa Boston Academy Cup, disputada no município de Manhuaçu.

A campanha invicta evidencia a consistência do grupo: em cinco partidas, foram quatro vitórias e um empate, desempenho que garantiu o lugar mais alto do pódio e consolidou o chamado “DNA vencedor” da equipe.

Além do título, o torneio também serviu como vitrine para jovens talentos. Quatro atletas da equipe foram selecionados e aprovados para integrar as categorias de base de um clube que disputa os campeonatos mineiros. Entre eles, está o jovem Pedro Andrade, que deve iniciar os treinamentos em breve. A lista completa dos aprovados será divulgada pela coordenação nos próximos dias.

Segundo a direção da Cettatic, o momento é de projeção e novos desafios. A equipe, considerada madura e competitiva, já se prepara para iniciar, no próximo mês, sua trajetória em novas competições oficiais.

Apesar dos resultados dentro de campo, o projeto enfrenta um desafio comum ao esporte de base: a necessidade de apoio. A diretoria reforça o apelo por parcerias com empresas, poder público e a comunidade esportiva, destacando que o incentivo é fundamental para manter e ampliar o alcance da iniciativa.

A proposta vai além das quatro linhas. Reconhecida pela excelência na formação de atletas, a Cettatic aposta no esporte como ferramenta de transformação social, abrindo portas e criando oportunidades para crianças e adolescentes. “A conquista em Manhuaçu não apenas celebra um título, mas reafirma o potencial de uma geração que começa a trilhar caminhos promissores — dentro e fora dos gramados”, destaca a direção.