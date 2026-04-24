CBH Doce empossa conselheiros e elege Diretoria Executiva

GOVERNADOR VALADARES – O Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Doce (CBH Doce) realizou, na última semana, a solenidade de posse dos novos conselheiros que irão compor o plenário no mandato 2026-2030. O evento aconteceu presencialmente no Auditório B do Campus II da Universidade Vale do Rio Doce (Univale), em Governador Valadares, reunindo representantes dos diversos segmentos que integram a gestão dos recursos hídricos na bacia.

Durante a cerimônia, também foi realizada a eleição e posse da nova Diretoria Executiva do CBH Doce para o biênio 2026-2028.

Com a posse, os conselheiros passam a estar legalmente habilitados para atuar nas discussões estratégicas sobre a situação dos mananciais e os desafios ambientais da Bacia do Rio Doce e de seus afluentes. Entre as atribuições do colegiado estão a definição de prioridades para a aplicação de recursos, a mediação de conflitos pelo uso da água e o fortalecimento de ações voltadas à conservação e à recuperação dos recursos hídricos.

Na ocasião, foi eleita a nova Diretoria Executiva do Comitê. Hernani Santana, coordenador do curso de Engenharia Civil e Ambiental da Univale e presidente do CBH-Suaçuí, assumirá a presidência. Jorge Borges, ex-presidente do CBH Piracicaba, o primeiro vice-presidente, Renata Beatriz Almeida Reis Thomaz, a segunda vice-presidente, Andressa Christiane Pereira, será a secretária executiva, Flamínio Guerra, o primeiro secretário-adjunto e Mariele Fioreze, a segunda secretária-ajdunta.

“Tenho muitas expectativas. O frio na barriga é legítimo, devido às adversidades que encontramos na gestão hídrica, principalmente em Minas Gerais, na Bacia Hidrográfica do Rio Doce, especificamente. A expectativa é por um trabalho coletivo, participativo e de cocriação, ouvindo toda a comunidade e toda a bacia, para que possamos trabalhar essa integração de uma forma completa e que tenha os melhores resultados possíveis”, disse Hernani.

O agora ex-presidente do CBH Doce, José Carlos Loss Junior, fez um balanço da gestão dos últimos quatro anos.

“Foi um período muito produtivo. Todos os envolvidos participaram de forma efetiva, da diretoria aos membros e aos comitês afluentes. Conseguimos avançar com a aprovação dos instrumentos de gestão, o PIRH, o Enquadramento e as entregas previstas”, afirmou Loss.

A diretora presidente da AGEVAP, Aline Raquel Alvarenga, destacou a relação entre a agência e o comitê, além das expectativas para o novo ciclo.

“É um momento importante para reafirmarmos a nossa parceria, que vem sendo muito frutífera nos últimos anos. Esse trabalho é baseado em apoio e confiança, não somente da entidade delegatária, mas também do comitê. Sempre tivemos o perfil de trabalhar juntos. Desde o início, buscamos conquistar a confiança do comitê, e isso é muito importante para nós”, afirmou Aline.