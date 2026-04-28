Operação K9 mira ramificação do PCC e mobiliza força-tarefa em cinco estados; policiais de Caratinga participam da ação

IPATINGA — O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) Regional de Ipatinga deflagrou, na manhã desta terça-feira (28), a Operação K9, em ação conjunta com as polícias Civil e Militar, com participação de policiais civis lotados na Delegacia de Caratinga. A ofensiva ocorre de forma simultânea no Vale do Aço, em outras cidades de Minas Gerais e também nos estados do Pará, Bahia, Pernambuco e Piauí.

Ao todo, estão sendo cumpridos 47 mandados de busca e apreensão e 10 mandados de prisão. Até o momento, sete pessoas já foram presas. Durante as diligências, os agentes apreenderam quase R$ 300 mil em dinheiro vivo, encontrados em residências ligadas aos investigados.

O nome da operação faz referência ao apelido atribuído pelo Primeiro Comando da Capital (PCC) ao principal alvo da investigação, identificado como “K9”. Segundo o GAECO, o grupo investigado é uma ramificação da organização criminosa paulista, com atuação voltada ao tráfico de drogas e outros crimes na região.

As investigações tiveram início há cerca de um ano e apontam que a quadrilha era responsável por trazer grandes quantidades de entorpecentes do estado do Mato Grosso do Sul para o Vale do Aço e cidades vizinhas. A partir do uso de técnicas de inteligência e ações controladas, que já haviam resultado em prisões em flagrante e apreensões de drogas, armas, veículos e dinheiro, foi possível mapear toda a estrutura da organização, desde a base até a liderança.

Com o objetivo de atingir o núcleo financeiro do grupo, o GAECO solicitou o bloqueio de contas bancárias dos investigados e de empresas de fachada utilizadas para lavagem de dinheiro. Também será requerida judicialmente a reversão ao Estado de bens adquiridos com recursos do tráfico, como imóveis e veículos de luxo.

A operação mobiliza quatro promotores de Justiça e 156 policiais civis e militares, além do apoio de equipes com cães farejadores e da aeronave Pegasus, da Polícia Militar. A ação conta ainda com a colaboração de unidades do GAECO nos estados envolvidos.

Os investigados poderão responder por crimes como homicídio, tráfico de drogas, associação para o tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas máximas podem chegar a 73 anos de prisão.

Uma coletiva de imprensa está prevista para as 15h desta terça-feira, na sede do GAECO Regional de Ipatinga, localizada na Avenida Japão, nº 369, bairro Cariru.