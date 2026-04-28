Operação nacional contra abuso sexual infanto-juvenil tem desdobramento em Matipó

DA REDAÇÃO — A Polícia Federal deflagrou, nesta terça-feira (28), a Operação Nacional Proteção Integral IV, com cumprimento simultâneo de 159 mandados de busca e apreensão em todas as unidades da federação e 16 mandados de prisão preventiva. A ação tem como foco a identificação e prisão de autores de crimes de abuso sexual contra crianças e adolescentes e contou com desdobramentos no município de Matipó.

Ao todo, participam da operação 503 policiais federais e 243 policiais civis de diversos estados, incluindo Bahia, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Tocantins.

A ofensiva integra um esforço internacional coordenado, denominado Operação Internacional Aliados pela Infância VI, que ocorre simultaneamente em 15 países, com o objetivo de combater crimes transnacionais que violam a dignidade sexual de crianças e adolescentes.

No cenário internacional, foram cumpridos mandados na Argentina, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Espanha, França, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai, Peru, Porto Rico, República Dominicana e Uruguai.

Segundo a Polícia Federal, a ação busca integrar forças de segurança no enfrentamento à violência sexual infanto-juvenil, reforçando, no contexto da campanha Maio Laranja, o compromisso com a prevenção e repressão desses crimes. Apenas em 2026, a instituição já cumpriu cerca de 450 mandados de prisão de foragidos por crimes sexuais.

A corporação também destacou a importância de utilizar terminologias mais precisas, como “abuso sexual” e “violência sexual contra crianças e adolescentes”, em substituição a termos considerados inadequados pela comunidade internacional.

Como medida preventiva, a Polícia Federal orienta pais e responsáveis a acompanharem o uso da internet por crianças e adolescentes, além de incentivar o diálogo aberto sobre segurança digital e a comunicação de situações suspeitas.

Ação em Minas Gerais

A Operação Nacional Proteção Integral IV cumpriu, em Minas Gerais, 18 mandados de busca e apreensão (MBAs) em 14 municípios, com a atuação de 18 equipes e 74 policiais federais.

Circunscrição de Uberlândia — 5 mandados:

Uberlândia (2), Araguari (1) e Unaí (2).

5 equipes, 20 policiais.

Circunscrição de Divinópolis — 2 mandados:

Lavras (1) e Santo Antônio do Amparo (1).

2 equipes, 10 policiais.

Circunscrição de Ipatinga — 2 mandados:

Matipó (2).

2 equipes, 5 policiais.

Circunscrição de Uberaba — 2 mandados:

Veríssimo (2).

2 equipes, 8 policiais.

Circunscrição de Montes Claros — 2 mandados:

Montes Claros (1) e Pirapora (1).

2 equipes, 8 policiais.

Circunscrição de Juiz de Fora — 2 mandados:

Visconde do Rio Branco (1) e Eugenópolis (1).

2 equipes, 8 policiais.

Circunscrição de Belo Horizonte — 3 mandados:

Belo Horizonte (1), Lagoa Santa (1) e Martinho Campos (1).

3 equipes, 15 policiais.