Perseguição de quase 30 km termina com apreensão de adolescente na MG-425

CARATINGA – Um adolescente de 17 anos foi apreendido na tarde de sábado (7) após uma perseguição policial que se estendeu por cerca de 29 quilômetros na rodovia MG-425, em Caratinga. O jovem é suspeito de adulterar o sinal identificador do veículo, dirigir sem habilitação e cometer diversas infrações de trânsito.

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, por volta das 16h20, durante patrulhamento na rodovia, os militares avistaram três motocicletas paradas em um ponto que já vinha sendo alvo de denúncias. Segundo a polícia, o local seria utilizado por motociclistas para a prática de manobras perigosas conhecidas como “grau”.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os motociclistas fugiram. Durante o acompanhamento, duas motos acessaram estradas vicinais em direção à zona rural e conseguiram escapar, enquanto a terceira permaneceu na rodovia, dando início a uma longa perseguição.

Ainda conforme a polícia, durante a fuga os militares constataram que a motocicleta estava com a placa dobrada, ocultando os caracteres numéricos para dificultar a identificação.

O adolescente teria realizado diversas manobras perigosas ao longo da rodovia, como ultrapassagens forçadas e trafegar pela contramão, colocando em risco motoristas e pedestres. Em alguns momentos, veículos e pessoas precisaram sair da pista para evitar acidentes.

Diante do risco de uma colisão grave, os policiais utilizaram instrumentos de menor potencial ofensivo na tentativa de conter o condutor, porém ele continuou a fuga.

Após cerca de 29 quilômetros de acompanhamento, o adolescente perdeu o controle da motocicleta, caiu na pista e foi contido pelos militares.

O jovem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foi acompanhado e representado por sua mãe.