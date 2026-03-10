Ataque de abelhas deixa um morto e 17 feridos em Minas

Vítima era asmática e pode ter sofrido broncoespasmo após correr para fugir do enxame

Uma pessoa morreu e outras 17 ficaram feridas após um ataque de abelhas em uma fazenda produtora de café, em Rio Paranaíba, no Alto Paranaíba. O ataque aconteceu na tarde dessa segunda-feira (9/3).

Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas eram funcionárias da fazenda. A vítima que morreu teria sofrido apenas uma picada. Conforme os militares, ela era asmática, e a suspeita é que a morte tenha sido causada em decorrência de um esforço físico intenso ao correr do enxame, podendo ter entrado em um quadro de broncoespasmo — contração dos músculos dos brônquios, que estreita as vias aéreas e dificulta a passagem de ar para os pulmões — induzido pelo exercício.

Quatro vítimas foram socorridas por terceiros e levadas para atendimento médico. As demais não necessitaram de atendimento.