Foragido acusado de atacar ex-companheira com faca e ácido é preso em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Um homem de 37 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso no último sábado (7), durante ações da Operação Mês da Mulher realizadas pela Polícia Militar no município de Vargem Alegre.

De acordo com informações do 62º Batalhão da Polícia Militar, os militares receberam denúncias de que um indivíduo com mandado de prisão em aberto, relacionado à Lei Maria da Penha, estaria residindo na área urbana da cidade.

Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi confirmada a existência de um mandado de prisão preventiva contra o suspeito. O mandado está relacionado ao artigo 121 do Código Penal e tramita no Tribunal do Júri.

Segundo as informações levantadas pela polícia, o caso teria ocorrido em 23 de fevereiro de 2024, na cidade de Belo Horizonte. Na ocasião, inconformado com o término do relacionamento, o homem teria perseguido a ex-companheira em seu local de trabalho. Ainda conforme o registro policial, ele teria agredido a vítima fisicamente, arrastando-a pelos cabelos, desferido golpes com faca e lançado ácido em seu rosto.

A partir das informações obtidas, equipes policiais intensificaram diligências e conseguiram identificar o local onde o suspeito estaria morando. Conforme apurado, ele havia se mudado para Vargem Alegre há cerca de uma semana.

Durante as buscas, os militares localizaram o homem e efetuaram a prisão.

Segundo a polícia, o suspeito possui registros anteriores por crimes como roubo tentado, ameaça, lesão corporal e vias de fato.

Após a prisão, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde permanece à disposição da Justiça.