PC cumpre mandados em investigação por extorsão contra prefeito de Abre Campo

ABRE CAMPO – A Polícia Civil de Minas Gerais cumpriu, nesta segunda-feira (27), mandados de busca e apreensão no âmbito de uma investigação que apura suposta extorsão contra o prefeito de Abre Campo, Marcinho Victor.

A ação foi realizada por equipes das delegacias de Abre Campo e Matipó, com apoio da 6ª Delegacia Regional de Manhuaçu. Os mandados foram cumpridos na residência e em empresas de um investigado.

Segundo a Polícia Civil, o prefeito teria sido ameaçado para que cancelasse uma dívida vinculada a uma empresa do suspeito. Diante da situação, ele procurou a Delegacia de Polícia Civil em Abre Campo para formalizar a denúncia.

A partir disso, foi instaurado inquérito policial que reuniu elementos indicando a prática de extorsão. Conforme as apurações, as ameaças também teriam sido direcionadas a um secretário municipal, com o objetivo de obter o perdão de débitos por meio de intimidações.

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil representou ao Poder Judiciário pela expedição de mandados de busca e apreensão, que foram autorizados. Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram recolhidos materiais considerados relevantes para a investigação, que segue em andamento.

A Polícia Civil não divulgou detalhes sobre os itens apreendidos nem a identidade do investigado, ressaltando que o caso permanece sob apuração.