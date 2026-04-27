Homem é preso após atacar vítima a facadas em zona rural de Mutum

MUTUM – Um homem de 38 anos foi preso em flagrante na manhã de sábado (25), suspeito de tentar matar outro homem, de 40 anos, no distrito de Imbiruçu, zona rural do município.

De acordo com as informações apuradas no local, a vítima foi atacada enquanto estava deitada em uma cama. O suspeito utilizou uma faca para desferir diversos golpes. Os dois moravam na mesma residência e se conheciam desde a infância; a vítima, inclusive, havia contratado o autor para trabalhar na safra de café.

Testemunhas relataram ter ouvido gritos vindos do imóvel e, ao verificarem a situação, encontraram o agressor em ação. Terceiros intervieram e conseguiram conter e desarmar o suspeito até a chegada da equipe policial. O homem alegou ter sofrido um surto.

A vítima foi socorrida inicialmente para um pronto-socorro em Ibatiba/ES, com múltiplos ferimentos, e posteriormente transferida para uma unidade hospitalar em Vitória/ES.

O autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. A faca utilizada no crime foi apreendida, e a perícia técnica realizou os trabalhos de praxe no local.