PC apreende adolescente que ameaçou ataque a escola em Ipatinga

IPATINGA – A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de ameaçar realizar um atentado em uma escola após a divulgação de um vídeo nas redes sociais. A ação foi conduzida pela Delegacia Regional de Ipatinga, com apoio do Departamento de Poços de Caldas, e acendeu alerta sobre a gravidade do conteúdo divulgado.

Segundo a polícia, o caso teve início no fim da tarde de terça-feira (10), quando o chefe do Departamento de Poços de Caldas, Marcos Pimenta, recebeu informações da Central de Polícia Civil (Cepolc/PCMG) sobre um vídeo que circulava na rede social TikTok. Nas imagens, um adolescente aparece nas proximidades de uma escola portando aparentemente uma arma de fogo do tipo Glock, de cor preta com inscrições em branco, afirmando que atiraria contra estudantes ao final das aulas.

Inicialmente, havia a suspeita de que o caso teria ocorrido no município de Guaxupé. Após receber as informações, o delegado acionou a delegada regional de Ipatinga, Talita Martins Soares, que determinou a imediata apuração do fato.

A Inspetoria da Delegacia Regional, por meio dos subinspetores Evaristo e Robledo, realizou diligências e conseguiu identificar o autor do vídeo, com cerca de 2 minutos e 19 segundos de duração. A gravação mostra o adolescente com o objeto semelhante a uma arma e proferindo ameaças de ataque contra alunos.

Diante da gravidade do conteúdo e da possibilidade de risco real, policiais civis se deslocaram até a residência do menor. No local, foram recebidos pela mãe do adolescente, que, ao assistir às imagens, reconheceu imediatamente o filho e autorizou a entrada dos agentes.

Ao chegar à residência, o adolescente confirmou ser o autor do vídeo. Ele abriu a mochila e entregou espontaneamente o simulacro de arma de fogo utilizado na gravação — uma réplica de pistola Glock — além das luvas que aparecem nas imagens. Os policiais também constataram que o jovem ainda vestia as mesmas roupas utilizadas no vídeo.

Devido à situação de flagrância e à gravidade das ameaças, o adolescente foi apreendido. Durante a ação, foram recolhidos o celular utilizado na postagem, o simulacro da arma, um computador e as roupas usadas na gravação, que serão analisados durante a investigação.

Em depoimento preliminar, o adolescente afirmou que o vídeo foi transmitido em uma live no TikTok nas proximidades de uma escola por volta das 15h40 às 15h50 do mesmo dia e que teria feito a gravação “como uma brincadeira”.

Entretanto, um detalhe agravou ainda mais a situação. No simulacro da arma utilizado pelo jovem havia inscrições como “Kebab Destroyer”, “Brenton Tarrant” e “Hate Jews”. As expressões fazem referência a ideologias extremistas, incluindo supremacia branca, antissemitismo e ao terrorista responsável pelo ataque a duas mesquitas na Nova Zelândia em 2019.

O adolescente foi encaminhado, acompanhado de um familiar, ao plantão da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Ipatinga para os procedimentos legais. Ele permanece à disposição do Ministério Público e do Poder Judiciário.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais reforçou que atua com rigor na prevenção de crimes e ameaças que coloquem em risco a segurança coletiva, especialmente em ambientes escolares. A instituição também alertou pais e responsáveis sobre a importância da vigilância constante quanto ao uso de redes sociais por crianças e adolescentes, diante da crescente disseminação de conteúdos violentos na internet.