Acidente na BR-116 é registrado próximo à Santinha

Um acidente envolvendo dois veículos foi registrado na manhã desta quinta-feira (12) na BR-116, no quilômetro 518, em Caratinga. De acordo com as informações apuradas no local, a colisão envolveu um Chevrolet Astra e um Volkswagen Gol. A motorista do Astra relatou que o veículo Gol reduziu a velocidade para entrar à direita, e como estava muito próximo, acabou esbarrando na traseira do carro, provocando o acidente. Equipes da concessionária EcoRioMinas estiveram no local e realizaram o atendimento às vítimas. Apesar do susto, ninguém ficou gravemente ferido. O acidente causou lentidão no trânsito durante o atendimento da ocorrência, mas a situação foi normalizada logo em seguida.