Homem é assaltado e tem cordão de ouro avaliado em R$ 25 mil levado no bairro Limoeiro

CARATINGA – Um homem de 34 anos foi vítima de roubo na madrugada de domingo (26), no bairro Limoeiro, em Caratinga. O crime ocorreu por volta das 3h30, mas foi registrado às 4h03, após a vítima acionar a polícia.

Segundo o relato, o homem deixava um evento acompanhado de outras pessoas e, ao se aproximar de um veículo estacionado na Avenida João Caetano do Nascimento, foi surpreendido por um indivíduo armado.

O suspeito, que estava com o rosto encoberto por uma balaclava e vestia blusa de frio com capuz, anunciou o assalto e exigiu a entrega de um cordão. Diante da ameaça, a vítima entregou o objeto — um cordão de ouro 18 quilates, com aproximadamente 43 gramas, avaliado em cerca de R$ 25 mil.

Após a ação, o autor fugiu a pé e, em seguida, embarcou na garupa de uma motocicleta preta, conduzida por um segundo indivíduo, que usava blusa clara. A dupla seguiu em direção ao próprio bairro Limoeiro.

Equipes policiais realizaram rastreamento na região, mas, até o momento, os suspeitos não foram identificados.