Novas imagens mostram que tentativa de homicídio aconteceu perto de escola no Limoeiro

Novas imagens de câmeras de segurança revelam o momento da tentativa de homicídio registrada na tarde dessa quinta-feira (26), na Avenida Ana Pena de Faria, no bairro Limoeiro.

Nas gravações, é possível perceber que, a poucos metros do local dos disparos, há uma escola em pleno funcionamento, com várias crianças no pátio durante o horário do recreio, o que aumenta ainda mais a gravidade da situação.

No vídeo, é possível ver que uma das vítimas corre pela avenida em busca de ajuda logo após os disparos.

Segundo informações apuradas, ela conseguiu subir em uma moto de mototáxi e foi levada rapidamente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, onde recebeu atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde.

A Polícia Militar de Minas Gerais segue em rastreamento para identificar e prender o autor dos tiros.

O caso continua sendo investigado e novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento.