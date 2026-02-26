Militar atira contra o colega em Bom Jesus do Galho, e depois tira a própria vida

No final da noite dessa quarta-feira(25), uma discussão entre dois policiais militares de Bom Jesus do Galho, terminou em tragédia. De acordo com informações extraoficiais, o militar Cleydsom Ferreira teve uma discussão passional com o colega em posto de combustíveis na MG-329, na saída de Bom Jesus do Galho, atirou contra o colega, fugiu e acabou tirando a própria vida. A Polícia Militar ainda não se manifestou sobre o assunto.

O policial que foi ferido encontra-se internado no hospital em estado grave.