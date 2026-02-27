Caratinga em alerta para risco de alagamentos e deslizamentos

A Defesa Civil emitiu um alerta para a população de Caratinga em razão do grande volume de chuvas registrado na região nos últimos dias. O órgão orienta que os moradores permaneçam em estado de atenção, já que há riscos associados às precipitações intensas.

De acordo com o comunicado, existe possibilidade de alagamentos, principalmente em áreas mais baixas da cidade. Também há risco de deslizamentos de terra em encostas e barrancos, além do transbordamento de córregos e rios que cortam o município.

A Defesa Civil reforça algumas orientações importantes para garantir a segurança da população. Entre elas, evitar áreas alagadas e não tentar atravessar enxurradas, pois a força da água pode ser maior do que aparenta. Moradores também devem evitar permanecer próximos a encostas que apresentem sinais de deslizamento, como rachaduras no solo, inclinação de árvores ou postes e estalos na estrutura de imóveis.

O órgão informa que segue monitorando a situação de forma contínua e que novas informações poderão ser divulgadas a qualquer momento, conforme a evolução das condições climáticas.

Em caso de emergência, a recomendação é acionar imediatamente a Defesa Civil pelo telefone 199.