Mulher mata irmão com golpe de canivete em Governador Valadares

GOVERNADOR VALADARES – Uma discussão familiar terminou em tragédia na madrugada de sábado (7), no bairro Santa Terezinha, em Governador Valadares. Uma mulher de 22 anos matou o próprio irmão, de 21, após atingi-lo com um golpe de canivete durante uma briga dentro da residência da família, localizada na Rua Manaus.

A vítima foi identificada como Yuri Kauan dos Reis Leandro. De acordo com informações da Polícia Militar, o desentendimento teria começado quando o jovem chegou em casa apresentando sinais de embriaguez e iniciou uma discussão com a irmã por causa de uma extensão elétrica que ela havia utilizado para ligar um ventilador.

Segundo o relato apurado pela polícia, a discussão se intensificou rapidamente. O homem teria agredido a irmã com socos e utilizado a própria extensão para atingi-la. Durante a confusão, a jovem também teria sido empurrada e caiu na escada da residência.

Ainda conforme a versão apresentada pela mulher, ao tentar se defender ela pegou um canivete e desferiu um golpe no peito do irmão.

Após o ocorrido, a jovem acionou o socorro acreditando que o irmão ainda estivesse com vida, mas deixou o local antes da chegada das equipes de resgate.

Pouco tempo depois, a suspeita foi localizada pela Polícia Militar. Aos policiais, ela relatou a dinâmica da briga e confessou o ocorrido. A mulher foi presa em flagrante e encaminhada para a delegacia.

A Polícia Civil de Minas Gerais realizou a perícia no imóvel e recolheu o canivete que teria sido utilizado no crime. O caso segue sob investigação para esclarecer as circunstâncias da ocorrência.

Fonte: DRD