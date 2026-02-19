Menino de 3 anos morre após se engasgar com pirulito em MG

Criança foi levada inconsciente ao Instituto Nossa Senhora do Carmo, mas não resistiu apesar das tentativas de reanimação

Um menino de três anos morreu após se engasgar com um pirulito, nessa quarta-feira de Cinzas (18/2), no distrito de Pitangueiras, em Prados, na Região Central de Minas.

De acordo com o Instituto Nossa Senhora do Carmo (INSC), em Barroso, a criança foi levada ao pronto-atendimento da unidade à noite, conduzida por familiares em veículo particular, já inconsciente e com suspeita de parada cardiorrespiratória.

Segundo apuração, a criança foi socorrida pelos próprios familiares. De acordo com uma fonte, a distância entre Pitangueiras e o hospital de Barroso é de aproximadamente 17 quilômetros.

No hospital, a criança foi imediatamente encaminhada à Sala Vermelha, onde recebeu atendimento de uma equipe formada por dois médicos generalistas e um pediatra. Foram adotados protocolos assistenciais e medidas de suporte avançado, mas não houve reversão do quadro, e ela faleceu.

Fonte: O Tempo