Mulher é presa em Ipatinga por estupro de vulnerável contra a própria sobrinha

Prisão preventiva foi efetuada nesta quinta-feira (5) pela Polícia Civil

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da 6ª Delegacia de Polícia em Mesquita e com apoio da Inspetoria de Ipatinga, cumpriu um mandado de prisão preventiva contra uma mulher de 38 anos nesta quinta-feira (5), em Ipatinga. Ela é acusada pelos crimes de estupro de vulnerável e coação no curso do processo, praticados contra a própria sobrinha, que tinha apenas 7 anos de idade quando os abusos começaram.

De acordo com informações da Polícia Civil, as investigações apontam que os abusos ocorreram entre 2021 e 2024, na zona rural de Mesquita, contra uma criança que tinha entre 7 e 10 anos à época dos fatos. A acusada, que é tia e madrinha da vítima, teria se aproveitado da relação de confiança para praticar reiterados atos de natureza sexual. Durante o inquérito, foram colhidos elementos que comprovam as condutas, incluindo laudo médico-pericial que constatou a violência sexual.

A investigação revelou ainda que, após a criança relatar os abusos a familiares, o núcleo familiar passou a defender a suspeita, constrangendo a vítima para que ela não revelasse os fatos às autoridades. Tal conduta caracterizou o crime de coação no curso do processo, agravando a situação jurídica da investigada.

Diante dos fatos e das provas apresentadas pela Polícia Civil, o Ministério Público representou pela prisão preventiva, que foi decretada pela Vara Única da Comarca de Mesquita. Após a detenção em Ipatinga, a mulher foi encaminhada ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça.

Fonte: Rádio Vox FM