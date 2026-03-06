Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), na altura de Matão (SP). Duas pessoas tiveram ferimentos leves.
O cantor Latino e equipe sofreram um acidente de ônibus, na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão (SP). O músico publicou sobre o ocorrido nas redes sociais e agradeceu pelo livramento e por estarem vivos (veja nas imagens abaixo). Duas pessoas tiveram ferimentos leves.
Em nota, a Ecovias Noroeste Paulista, concessionária que administra o trecho, informou que o acidente envolvendo um ônibus ocorreu no km 308+600 na pista sul, sentido interior-capital.
De acordo com a concessionária, o veÍculo trafegava pela faixa da direita, na pista norte, quando, por motivos ainda não apurados, o condutor perdeu o controle da direção, entrou na pista sul e parou no acostamento, na contramão.
A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas que não houve vítimas. Não foi necessária a interdição das faixas. De acordo com a concessionária, o veículo foi liberado pouco após o acidente e seguiu viagem normalmente.
Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus na rodovia SP-310 no interior de SP — Foto: CCM – Artesp
Confira o local do acidente do ônibus do cantor Latino e equipe em Matão (SP) — Foto: g1
O que diz o empresário do músico
Ao g1, Bruno Freire Ribeiro, empresário do cantor Latino, confirmou o acidente envolvendo o músico e equipe, na manhã desta sexta-feira (6).
Bruno afirmou que Latino está bem e que dois integrantes da equipe, um baixista e um roadie, sofreram ferimentos leves.
De acordo com o empresário, o ônibus saiu de Mogi das Cruzes (SP) e seguia em direção a São José do Rio Preto, onde o cantor se apresentará no sábado (7). O show, por enquanto, não foi cancelado.
Cantor Latino postou sobre o acidente em Matão (SP) nos stories do Instagram — Foto: Redes sociais
Fonte: G1