Cantor Latino e equipe sofrem acidente de ônibus na Rodovia SP-310 no interior de SP

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (6), na altura de Matão (SP). Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

O cantor Latino e equipe sofreram um acidente de ônibus, na manhã desta sexta-feira (6), na Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura de Matão (SP). O músico publicou sobre o ocorrido nas redes sociais e agradeceu pelo livramento e por estarem vivos (veja nas imagens abaixo). Duas pessoas tiveram ferimentos leves.

Em nota, a Ecovias Noroeste Paulista, concessionária que administra o trecho, informou que o acidente envolvendo um ônibus ocorreu no km 308+600 na pista sul, sentido interior-capital.

De acordo com a concessionária, o veÍculo trafegava pela faixa da direita, na pista norte, quando, por motivos ainda não apurados, o condutor perdeu o controle da direção, entrou na pista sul e parou no acostamento, na contramão.

A Ecovias Noroeste Paulista informou que o ônibus transportava 17 pessoas, mas que não houve vítimas. Não foi necessária a interdição das faixas. De acordo com a concessionária, o veículo foi liberado pouco após o acidente e seguiu viagem normalmente.