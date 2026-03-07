Deputado estadual Enes Cândido visita Caratinga e reforça parceria com vereador Ebinho em prol do município

CARATINGA – O deputado estadual Enes Cândido esteve em Caratinga nesta quinta-feira (5), onde cumpriu agenda ao lado do vereador Ebinho. Durante a visita, os dois destacaram a parceria política voltada principalmente para as áreas de saúde, segurança pública e apoio a entidades assistenciais do município.

Natural de Governador Valadares, Enes Cândido tem formação na área da saúde. É enfermeiro, especialista em urgência e emergência e enfermagem do trabalho, além de possuir pós-graduação em gestão hospitalar, mestrado em administração e gestão hospitalar e doutorado em andamento em Ciências da Educação. Antes de chegar à Assembleia Legislativa, atuou como diretor do Hospital Municipal de Governador Valadares, gerente assistencial do Hospital Bom Samaritano e professor em cursos de pós-graduação. Na política, foi eleito vereador por dois mandatos em sua cidade natal, chegando a ser o mais votado da história local, além de ter ocupado o cargo de secretário municipal de Saúde. Em 2022, foi eleito deputado estadual com mais de 70 mil votos.

Durante a entrevista, o parlamentar ressaltou que a relação com Caratinga vem sendo construída gradualmente. “Já não é a primeira visita que eu faço na cidade. Além das amizades, hoje tenho um apoio político aqui, então a responsabilidade vai aumentando cada vez mais”, afirmou.

Segundo ele, a política entrou de forma natural em sua trajetória profissional. “Eu sempre tive o ímpeto de cuidar das pessoas. Trabalhando no hospital, eu fazia política sem perceber, porque cuidar e estar próximo das pessoas também é fazer política”, destacou.

Parceria com Caratinga

O vereador Ebinho destacou que a aproximação com o deputado começou antes mesmo de assumir o mandato na Câmara Municipal. “O Enes enxergou em mim um potencial para que pudéssemos fazer uma parceria e trazer benefícios para a sociedade caratinguense. Isso começou quando eu ainda não tinha mandato. Sentamos, conversamos e ele se colocou à disposição para ajudar a população”, explicou.

Segundo o vereador, a relação tem se fortalecido ao longo do tempo. “Hoje estamos reafirmando esse compromisso. O deputado já ajudou bastante e continuará ajudando, se Deus quiser. A cada dia essa relação se fortalece”, disse.

Experiência na gestão da saúde

Enes Cândido também relembrou sua atuação como secretário municipal de Saúde de Governador Valadares durante o período mais crítico da pandemia de Covid-19.

Na época, segundo ele, foi possível ampliar a estrutura hospitalar da cidade por meio de uma articulação entre unidades de saúde. “Naquele momento mais difícil da pandemia, conseguimos abrir 58 leitos nos hospitais da cidade. Eu não posso afirmar que não houve mortes por falta de leito, mas posso garantir que Valadares fez tudo o que estava ao alcance para atender pacientes da cidade e de municípios vizinhos”, afirmou.

O deputado destacou ainda a realização de mutirões para reduzir filas de exames e consultas especializadas. “Tínhamos uma demanda reprimida muito grande. Fizemos um mutirão para zerar a fila e, depois, manter o atendimento com mais agilidade, mesmo sabendo que a demanda na saúde é infinita para um recurso que sempre é limitado”, disse.

Hospital Regional

Entre as prioridades do mandato, o parlamentar citou a retomada das obras do Hospital Regional de Governador Valadares, iniciadas em 2013 e paralisadas anos depois.

“Antes mesmo de tomar posse como deputado, fiz reuniões na Secretaria de Estado da Saúde porque a prioridade número um do mandato era retomar essa obra. O hospital tem 226 leitos e já estava com cerca de 75% da estrutura pronta”, explicou.

De acordo com ele, a articulação política permitiu destravar questões judiciais e administrativas que impediam o andamento do projeto. “Conseguimos sentar à mesa com o governador, o vice-governador e secretários para mostrar a importância desse hospital para o Leste de Minas. O edital foi republicado e a previsão é que a unidade seja entregue em 2026, beneficiando cerca de 84 municípios da macrorregião”, afirmou.

Investimentos em Caratinga

Durante a visita ao município, o deputado destacou algumas ações realizadas em parceria com o vereador Ebinho.

Entre elas estão investimentos na área de segurança pública, com envio de equipamentos para as forças policiais, além de recursos para a saúde e para instituições sociais. “Nós já temos entregas aqui na segurança pública, como armamentos destinados à Polícia Civil. Também fizemos investimentos voltados para crianças com transtorno do espectro autista, ajudando a ampliar o acesso ao atendimento”, explicou.

O parlamentar anunciou ainda um repasse de R$ 180 mil para custeio da Apae de Caratinga. “As Apaes em todo o Brasil enfrentam dificuldades financeiras. Basta acompanhar o dia a dia dessas instituições para perceber o valor do trabalho realizado pelos profissionais que cuidam dessas crianças”, disse.

Também foi citado apoio ao Hospital Irmã Denise (CASU) para ampliação do acesso a cirurgias eletivas.

Atuação regional

Para o vereador Ebinho, o principal diferencial da parceria é a possibilidade de abrir portas para demandas locais. “O Enes é um deputado regional, que já destinou recursos para diversos municípios da região. Ele tem esse compromisso com a saúde pública e com a melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou.

“Não vim como paraquedista”

Nas considerações finais, o deputado fez questão de destacar que pretende manter presença constante no município. “Eu não vim para Caratinga como paraquedista e nem para ocupar espaço de ninguém. Quero somar com os demais deputados que ajudam o município”, afirmou.

Segundo ele, a proximidade geográfica facilita a atuação junto às demandas locais. “Quero ser um colaborador. Moro perto daqui e quero ajudar da forma que as pessoas que caminham comigo indicarem. A população pode entender que tem um deputado próximo, regionalista e municipalista, que pode colaborar com Caratinga”, concluiu.