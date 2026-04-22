Mulher é presa com drogas, munições e simulacros de arma de fogo em Piedade de Caratinga

Uma mulher de 46 anos foi presa por tráfico ilícito de drogas em Piedade de Caratinga. A ação foi realizada pela Polícia Militar, durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão.

A ocorrência foi registrada em uma residência localizada no bairro São José. Durante as buscas no imóvel, os militares encontraram uma grande quantidade de materiais relacionados ao tráfico de drogas.

No local, foram apreendidos R$ 8.536 em dinheiro, sete microtubos contendo substância semelhante à cocaína, outros 29 vazios e duas balanças utilizadas para pesar e fracionar entorpecentes.

Além dos materiais ligados ao tráfico, a polícia também localizou 19 munições calibre .22, duas munições calibre .38 e três simulacros de arma de fogo.

Diante da situação, a mulher foi presa e encaminhada à Delegacia da Polícia Civil, juntamente com todo o material apreendido, para as providências cabíveis.