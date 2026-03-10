Jovem é baleado em Piedade de Caratinga

PIEDADE DE CARATINGA – Um jovem de 18 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de domingo (8), por volta das 20h44, na Avenida Isabel Vieira, no Centro de Piedade de Caratinga.

De acordo com informações repassadas à Polícia Militar, moradores ouviram disparos de arma de fogo na região. Quando as equipes chegaram ao local, populares relataram que a vítima estava sobre uma motocicleta quando foi atingida por tiros.

Após ser baleado, o jovem correu em direção a um bar nas proximidades. Ele foi socorrido por terceiros em um veículo particular e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga.

O local do crime foi isolado para os trabalhos da perícia técnica da Polícia Civil. Durante os levantamentos, foram recolhidos um projétil e fragmentos de munição, possivelmente de calibre .32. A motocicleta da vítima permaneceu no local e não apresentava marcas de disparos.

O celular do jovem, encontrado nas proximidades, foi apreendido por poder conter informações relevantes para a investigação.

No hospital, a vítima relatou que os autores dos disparos seriam um adolescente de 14 anos e um homem de 21 anos, que estariam em um veículo Honda Civic de cor prata. Segundo o relato, a motivação do crime estaria relacionada a desavenças anteriores.

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local também foram analisadas. Nas gravações, é possível observar o momento em que o jovem chega ao local em sua motocicleta e, instantes depois, o carro suspeito se aproxima. Em seguida, são efetuados disparos em sua direção.

A partir das diligências, foi possível identificar o veículo utilizado na ação. O automóvel foi localizado posteriormente abandonado no distrito de São Sebastião do Batatal, no município de Ubaporanga, escondido entre um campo de futebol e um cemitério. O carro foi apreendido e removido para um pátio credenciado, onde poderá passar por perícia.

Equipes realizaram buscas em possíveis locais onde os suspeitos poderiam estar, porém ninguém foi localizado.

Até o fechamento desta edição, nenhum suspeito havia sido detido.