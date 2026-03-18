Motorista de caminhonete foge após batida, e motociclista embriagado é preso

Um acidente de trânsito registrado na noite dessa terça-feira (17) em São Sebastião do Anta, envolvendo três veículos terminou com um homem preso, após apresentar sinais evidentes de embriaguez e tentar resistir à ação policial. A ocorrência foi registrada após a Polícia Militar ser acionada para atender a uma colisão com suspeita de motoristas alcoolizados. No local os militares constataram que um dos veículos envolvidos, uma caminhonete Toyota Hilux prata, havia fugido antes da chegada da equipe. A placa foi repassada por testemunhas. Segundo relato, o acidente começou quando a caminhonete parou bruscamente na via. Logo atrás, uma motocicleta Honda CG 125 acabou colidindo na traseira do veículo. Com o impacto, o motociclista foi arremessado e atingiu um carro Chevrolet Cruze que estava estacionado, causando diversos danos. O condutor da motocicleta afirmou que percebeu a parada repentina, mas sofreu um “apagão” e não conseguiu evitar a colisão. No entanto, durante a abordagem, os policiais verificaram que ele não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e apresentava sinais claros de embriaguez. O próprio motociclista confirmou ter ingerido bebida alcoólica após o trabalho. Diante da situação, ele recebeu voz de prisão. No momento em que foi informado de que seria encaminhado à delegacia, o homem apresentou resistência e se recusou a acompanhar os policiais, sendo necessário o uso de técnicas de imobilização para contê-lo. Ele foi levado ao posto de saúde, onde um médico confirmou sinais de embriaguez, como hálito etílico e fala desconexa. Posteriormente, já em Caratinga, realizou o teste do etilômetro, que apontou 0,90 mg/L de álcool por litro de ar expelido, valor bem acima do permitido por lei. Após os procedimentos, o autor foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências.