Foragidos da Justiça são presos em Caratinga e Dom Cavati

CARATINGA / DOM CAVATI — Dois homens foragidos da Justiça foram presos na terça-feira (17) em ações realizadas nos municípios de Caratinga e Dom Cavati.

Caratinga

Em Caratinga, a prisão ocorreu por volta das 18h24, durante patrulhamento no bairro Santa Cruz. Militares receberam informações sobre uma residência abandonada na Rua Deputado Dênio Moreira de Carvalho, que estaria sendo utilizada como ponto para o tráfico de drogas.

Ao verificar a denúncia, a equipe abordou um homem de 45 anos no local. Após consulta ao Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP), foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em seu desfavor, referente ao crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.

Dom Cavati

Já em Dom Cavati, a prisão ocorreu por volta das 16h25, na região central da cidade. A equipe policial localizou um homem de 34 anos após informações indicarem a existência de mandado de prisão em aberto, com base em dados do sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica.

O suspeito foi abordado na Rua Prudente de Morais e informado sobre a ordem judicial. Após a confirmação, ele foi preso e encaminhado inicialmente à unidade policial de Dom Cavati para registro da ocorrência.

Na sequência, o homem passou por avaliação médica na unidade de saúde municipal e, posteriormente, foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga.