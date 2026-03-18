Ataque em escola de MG: adolescente atraiu colega até o banheiro para esfaqueá-lo, diz PM

O estudante de 15 anos foi apreendido e encaminhado à autoridade competente, na Justiça

O adolescente de 15 anos, que foi contido com uma faca após atacar um colega durante as aulas da manhã desta quarta-feira (18/3) na Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco, em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, é suspeito de ter armado uma emboscada contra a vítima. O outro estudante, de 14 anos, foi resgatado com urgência, com ferimentos pelo corpo.

A Polícia Militar (PM) foi acionada para a instituição de ensino por volta das 8h. De acordo com a corporação, o agressor teria atraído o estudante até o banheiro da escola, onde o atacou a golpes de faca.

Os militares apuraram que a motivação seria conflitos pessoais entre os dois dentro do ambiente escolar, sem entrar em detalhamento.

O aluno ferido foi levado ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), onde recebe atendimento médico. Apesar das facadas, ele não corre risco de vida.

Já o agressor foi apreendido e encaminhado à autoridade competente, na Justiça, acompanhado do responsável.

Psicólogo e assistente social vão à escola

O Conselho Tutelar foi acionado para mediar a situação entre os adolescentes, e uma equipe do Núcleo de Atendimento Educacional (NAE) do governo estadual, formada por psicólogo e assistente social, será encaminhada à unidade ainda nesta quarta-feira (18) para prestar apoio à comunidade escolar e acompanhar o caso.

“A Secretaria orienta que pais e responsáveis mantenham a tranquilidade. A unidade conta com uma equipe gestora experiente, que está conduzindo a situação com todo o rigor e atenção necessários”, acrescentou a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG).

Como estão as aulas?

Conforme apurado pela reportagem, nem todos os alunos foram liberados da Escola Estadual Sérgio de Freitas Pacheco após o esfaqueamento. Pais e responsáveis que desejarem buscar os estudantes devem se dirigir à unidade.

Veja o que mais diz o estado sobre violência nas escolas

“Como parte de sua política de promoção da cultura de paz, a SEE/MG desenvolve ao longo de todo o ano ações de convivência, socioemocionais e de mediação nas escolas, com foco no respeito e no convívio saudável. A Secretaria também avança na implementação de políticas de parentalidade, reforçando o papel fundamental da família no processo educativo, em parceria com a escola.

A Secretaria e a SRE seguem acompanhando o caso de perto e colaborando com as autoridades competentes.

A SEE/MG reforça que todos os procedimentos necessários estão sendo adotados com prioridade, responsabilidade e cuidado, com foco na segurança e no bem-estar de estudantes, servidores e famílias. A Pasta repudia qualquer forma de agressão e violência no ambiente escolar e reitera seu compromisso com a construção de espaços educativos seguros, acolhedores e democráticos.”

Fonte: O Tempo