ACIDENTE NA MG-329

Piloto perde o controle da moto, sai da pista e fica ferido

CARATINGA – Um motociclista ficou ferido em um acidente registrado na tarde desta quarta-feira (4) na MG-329, no trecho conhecido como Serra do Salim, entre Caratinga e Bom Jesus do Galho.

De acordo com as informações apuradas, o condutor seguia no sentido Caratinga/Bom Jesus do Galho quando perdeu o controle da direção da motocicleta. O veículo saiu da pista, subiu por um pequeno barranco e, em seguida, motociclista e moto caíram em uma área de mata, a alguns metros fora da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar foram acionadas e realizaram o resgate da vítima em meio ao mato. Após os primeiros atendimentos no local, o motociclista foi encaminhado para atendimento médico em Caratinga.

Segundo os socorristas, o homem reclamava de fortes dores na coluna e também nos dedos dos pés, o que exigiu cuidados durante a retirada e imobilização.

Polícia Militar Rodoviária fez o registro da ocorrência e as causas do acidente ainda serão investigadas. O trecho da Serra do Salim é conhecido pelas curvas acentuadas e exige atenção redobrada dos motoristas que trafegam pela rodovia.