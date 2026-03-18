Motociclista fica ferido ao colidir com com carro perto da Casa Auxiliadora

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo de passeio foi registrado no final da tarde desta terça-feira, em Caratinga, no trecho da BR-116, entre os bairros Esplanada e Salatiel.

De acordo com as informações, o veículo, um Gol, realizava a travessia do bairro Esplanada em direção ao bairro Salatiel. Neste momento, o motociclista, que seguia do bairro Zacarias sentido ao Centro da cidade, não teria respeitado a sinalização de parada obrigatória na lateral da rodovia, vindo a colidir contra o para-choque do automóvel.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado juntamente com a moto, parando nas proximidades de um ponto comercial às margens da via.

A vítima foi socorrida por equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e encaminhada para atendimento médico.