Dois irmãos morrem em acidente na MG-111 entre Reduto e Manhumirim

REDUTO (MG) – Dois irmãos morreram num acidente na chamada ponte dos Gama, no trecho da MG-111, entre Manhumirim e Reduto, no início da tarde desta terça-feira, 17/03.

Segundo as informações iniciais, eles seguiam de Manhumirim para Manhuaçu pela rodovia estadual. Na ponte, um veículo Celta fez a conversão à esquerda para entrar na estrada vicinal, cruzou a rodovia na frente da moto. Os irmãos bateram na lateral dianteira do Celta, foram projetados ao solo e morreram.

A identificação dos dois irmãos não foi divulgada oficialmente. Eles são de Manhumirim.

Samu e Corpo de Bombeiros de Manhuaçu atenderam a ocorrência. Perícia da Polícia Civil e equipe da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para as providências no local.

Fonte: Portal Caparaó