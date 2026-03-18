Caratinga recebe gestores da Educação para palestra com Hortência Marcari

CARATINGA- Caratinga recebeu nesta terça-feira (17) uma importante iniciativa voltada ao fortalecimento da educação e da liderança escolar. Promovido pelo Sebrae Minas, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino e o Sicoob Credcooper, o evento trouxe como destaque a participação da ex-jogadora de basquete Hortência, referência nacional e internacional em desempenho e superação.

Com o tema “Lições de uma Vida: Estratégia, Valores e Atitudes de uma Campeã”, a palestra fez uma conexão entre o universo esportivo e os desafios enfrentados diariamente por gestores e profissionais da educação. O encontro proporcionou a ampliação da visão estratégica dentro das instituições de ensino, incentivando práticas mais eficientes e humanas na condução das equipes e no processo de ensino-aprendizagem.

Mentalidade de campeão aplicada à educação

Em entrevista à imprensa, Hortência destacou que o diferencial de um campeão está na forma como lida com pressão, desafios e decisões — características que, segundo ela, podem ser aplicadas em qualquer área da vida, inclusive na educação. “O atleta tem uma mentalidade muito forte, aguenta pressão, aguenta cobrança, ele mesmo se cobra. Então a mentalidade de um campeão, seja campeão no esporte, seja campeão na vida, seja campeão em qualquer lugar”, afirmou.

Ela também reforçou a importância da leitura de cenários e da postura diante das adversidades. “Você está ganhando o jogo, tem que segurar o resultado. Está perdendo, tem que correr atrás. Como é que você se comporta perante essa situação? O atleta traz muito disso para o dia a dia das pessoas”, explicou.

Ao compartilhar sua trajetória, Hortência detalhou como planejamento, disciplina e escolhas estratégicas foram fundamentais para seu sucesso. “Na palestra falo como eu agia, como eu pensava, quais caminhos tomei para chegar onde cheguei. Falo sobre planejamento, escolhas, concorrência, treinamento, tudo o que trouxe da quadra para o meu dia a dia”, disse.

Com linguagem leve e envolvente, ela buscou aproximar o público da realidade do esporte de alto rendimento. “Vai ser uma palestra bem tranquila, bem divertida. Espero que eles saiam daqui com alguma coisa que possam levar para o seu dia a dia”, completou.

Além da atuação como palestrante, Hortência destacou seu envolvimento com políticas públicas. “Sou da comissão de atletas do Comitê Olímpico do Brasil e do Ministério do Esporte. A gente luta por políticas públicas para o esporte, e isso é muito importante”.

Inspiração para quem está na sala de aula

Para o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, a presença de Hortência representa mais do que uma palestra técnica: é uma fonte de inspiração para os profissionais da educação. “Quando você traz uma atleta de visibilidade nacional e mundial, cuja marca é a resiliência e a persistência, isso é tudo que a gente precisa na educação. Educação não se faz sem persistência”, afirmou.

Ele destacou ainda os desafios enfrentados pelos professores. “Encontrei muitos professores que relatam que a educação está cada dia mais difícil. O profissional precisa de inspiração, e ninguém melhor do que a Hortência para trazer essa motivação”.

Representando a Funec, o diretor executivo Sanderson Dutra destacou a importância da união institucional. “A Funec se sente lisonjeada em sediar o evento. A parceria com a Secretaria de Estado de Educação é sempre firme e sólida na nossa região”.

Mais de 500 lideranças reunidas

O evento integrou o 2º Congresso da Educação, com o tema “Educação que Transforma”, reunindo mais de 500 lideranças educacionais e institucionais. “Hoje é um encontro de lideranças. São mais de 500 participantes para receber o secretário de Estado de Educação e, em seguida, a palestra com a Hortência. Assim abrimos o ano letivo com nossas lideranças, empresários e escolas. Caratinga de mãos dadas por uma educação que transforma”, destacou Landislene Gomes, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino.

Compromisso com a educação e o desenvolvimento

O presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper, Kdner Andrade Valadares, ressaltou o papel social da instituição. “Nós não somos só uma instituição financeira, somos uma instituição social comprometida com o que é mais importante nas comunidades, especialmente educação e esporte”.

Já o gerente regional do Sebrae, Fabrício Fernandes, enfatizou a importância da formação cidadã. “O professor tem o desafio de preparar o ser humano para atuar na comunidade, para que ela seja cada vez mais acolhedora e sustentável”.

Educação como prioridade

O secretário de Estado de Educação, Rossieli Soares, reforçou que o foco principal da educação são as pessoas. “A gente pode ter um prédio bonito, mas o mais importante é que somos pessoas cuidando de pessoas. É o conjunto — professor, merendeira, diretor, superintendência — cuidando das crianças, que são o bem mais precioso”, afirmou.

Ele também destacou os avanços da região. “Cada região tem as suas peculiaridades, tem as suas coisas boas e as suas coisas que são desafios. Por exemplo, aqui a região de Caratinga, ela é um destaque hoje no estado no resultado do Ensino Médio, então a gente tem muita coisa que a gente está aprendendo aqui com a região de Caratinga, com o trabalho que tem sido feito aqui por todas as nossas escolas”.

O prefeito Dr. Giovanni reforçou o reconhecimento estadual. “Caratinga está no topo da educação em Minas Gerais. Recebemos o prêmio de melhor regional com o maior IDEB do estado. Estamos no caminho certo e precisamos continuar investindo em qualidade e motivação”.