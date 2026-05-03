Homem surta e ateia fogo na própria casa em Piedade de Caratinga

DA REDAÇÃO- Na manhã deste domingo (3), um incêndio em uma residência foi registrado no Córrego dos Nogueiras, distrito de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais.

Segundo informações apuradas no local, um homem teria surtado e ateado fogo na própria casa, provocando momentos de tensão entre os moradores da região. Antes mesmo da chegada do Corpo de Bombeiros, populares conseguiram agir rapidamente e conter as chamas, evitando que o fogo se alastrasse para outras residências.

A Polícia Militar foi acionada e compareceu ao local para o registro da ocorrência e adoção das medidas cabíveis.

Apesar do susto, não há informações sobre feridos até o momento.

Homem incendeia própria casa após surto e causa tensão em distrito de Piedade de Caratinga; fogo foi contido por moradores