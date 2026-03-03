Foragido da Justiça é preso no Bairro das Graças

CARATINGA – Um homem de 32 anos, considerado foragido da Justiça, foi preso na manhã deste domingo (1º), por volta das 10h30, na Avenida Monsenhor Aristides Rocha, no bairro Nossa Senhora das Graças.

De acordo com informações do 62º Batalhão, durante patrulhamento de rotina, os militares abordaram o suspeito e realizaram busca pessoal. Após consulta ao sistema informatizado, foi constatada a existência de mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado, sendo imediatamente dada voz de prisão.

Ainda conforme a ocorrência, o homem já fugiu do sistema prisional por três vezes, possui dois mandados de prisão anteriormente cumpridos e apresenta extensa ficha criminal.

Após a prisão, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis.