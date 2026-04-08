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‘Meu filho está abalado’, diz mãe de menino esfaqueado em escola de MG

Cinco meninos foram atacados em uma escola em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro. Polícia apura motivação do ataque e pais lamentam o ocorrido

A mãe de um menino de 11 anos que foi esfaqueado na Escola Estadual Rotary, no Bairro Ipiranga, em Ituiutaba (MG), no Triângulo Mineiro, na manhã desta quarta-feira (8/4), disse que o filho ficou bastante abalado.

Segundo a dona de casa Tatiana Nunes Moreira, ele contou a ela que não consegue esquecer as vozes dos colegas pedindo socorro quando o ataque começou. Além dele, outros quatro meninos de 9 a 11 anos foram feridos, mas nenhum corre risco de morrer.

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