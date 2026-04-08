‘Meu filho está abalado’, diz mãe de menino esfaqueado em escola de MG

De acordo com Tatiana, no momento em que o menino recebeu a facada, pensou que fosse um murro. Depois, sentiu o local arder e outro colega que também foi atingido avisou que ele estava sangrando.

O ataque provocou pânico entre estudantes, professores e funcionários, que tentaram fugir das agressões e se esconder. Segundo a dona de casa, o filho e os colegas só conheciam o adolescente de vista e nunca conversaram com ele.

A Polícia Militar (PM) esteve no local e apreendeu o garoto, que, segundo informações de testemunhas, foi encontrado chorando no banheiro. Ele foi levado ao pronto-socorro e, acompanhado do responsável legal, foi encaminhado à Polícia Civil, que investiga o caso.

Apesar de não haver informações oficiais sobre a motivação do atentado, pais de alunos acreditam que a ação foi premeditada, pois, junto ao adolescente, foram encontrados um canivete e um estilete, além de ele ter usado uma máscara durante o ato.