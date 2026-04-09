Autor de furto é preso e moto é recuperada em São Domingos das Dores

SÃO DOMINGOS DAS DORES – Um jovem de 18 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar na madrugada desta quarta-feira (8), suspeito de furto de motocicleta no município.

Segundo a PM, a ocorrência teve início após informações sobre um furto registrado na cidade. Durante o deslocamento das equipes, um militar que passava pela região percebeu um indivíduo empurrando uma motocicleta com dificuldades de funcionamento, o que levantou suspeitas.

Ao abordar o suspeito, o policial realizou consulta ao sistema informatizado e fez questionamentos sobre a procedência do veículo. O jovem apresentou versões contraditórias e, posteriormente, confessou que havia furtado a motocicleta nas proximidades de um posto de saúde.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao autor, que, conforme a polícia, já possui histórico de envolvimento em furtos. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para as providências legais.