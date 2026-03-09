Jovem de 18 anos é morto ao tentar defender a sogra

GOVERNADOR VALADARES – Um jovem de 18 anos morreu após tentar defender a sogra durante uma tentativa de feminicídio registrada na tarde de domingo (8), em Governador Valadares.

A vítima foi identificada como Erick Felipe Lima Oliveira. De acordo com informações da Polícia Militar, o crime ocorreu depois que um homem invadiu a casa da ex-companheira e iniciou uma série de agressões.

Segundo o relato da mulher aos policiais, o suspeito não aceitava o fim do relacionamento, que durou cerca de quatro anos. A separação teria ocorrido em outubro de 2025, após ela descobrir uma traição. Ainda conforme a vítima, após o término o homem chegou a fazer ameaças e a invadir a residência em outra ocasião, fato que teria sido registrado anteriormente na Delegacia da Mulher.

Na manhã do dia do crime, o suspeito teria enviado mensagens ao filho da mulher, de 15 anos, perguntando se ela estava em um novo relacionamento. Após o adolescente confirmar a informação, o homem afirmou que iria até a casa da ex-companheira.

De acordo com a polícia, durante a tarde o suspeito invadiu o imóvel armado com um pedaço de madeira e tentou agredir a filha da mulher. Ao tentar impedir as agressões, a vítima passou a ser atacada com golpes.

Durante a confusão, a jovem chamou o namorado, Erick Felipe Lima Oliveira, que estava em outro cômodo da casa. Quando o rapaz apareceu para tentar ajudar, o agressor sacou uma faca e o atingiu com um golpe no peito.

Ainda conforme o relato à polícia, o jovem chegou a correr alguns metros após ser ferido, mas acabou caindo inconsciente.

Após atingir o rapaz, o suspeito voltou a atacar a mulher com golpes de faca. Os dois entraram em luta corporal, e ela conseguiu tomar a arma do agressor.

A mulher sofreu ferimentos no braço esquerdo e na região do peito. Depois de desarmar o suspeito, ela escondeu a faca em um balde na casa de um vizinho.

Moradores da região conseguiram conter o agressor até a chegada da Polícia Militar, acionada após denúncia de homicídio.

O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu. O caso será investigado pela Polícia Civil.