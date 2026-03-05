Lar de idosos desaba em BH, deixa um morto e vários desaparecidos

Cerca de 20 pessoas estavam no local

Um imóvel onde funcionava um lar de idosos, uma residência e dois comércios, desabou na madrugada desta quinta-feira (5/3) no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte. Ao menos uma pessoa morreu, cinco foram socorridas e cerca de 20 ainda são procuradas em meio aos escombros.

Conforme as primeiras informações do Corpo de Bombeiros, o imóvel, que tinha três andares e um subsolo, caiu por volta de 1h30. Até a última atualização, entre as pessoas resgatadas está uma criança de 2 anos. Além da residência do proprietário e do lar de idosos, na edificação ainda funcionava uma academia e um estúdio de bronzeamento.

Conforme o tenente Viana, do Corpo de Bombeiros, a corporação conseguiu contato com algumas das vítimas desaparecidas. Apitos são usados para auxiliar nas buscas. Segundo o militar, a ideia é o que o resgate ocorra na maior brevidade possível, mas com segurança.

Aproximadamente 20 vítimas ainda são procuradas por bombeiros com a ajuda da Polícia Militar e outras nove conseguiram sair do local por conta própria. A perícia e o rabecão foram acionados. A Defesa Civil também acompanha o caso.

Bombeiros usam cães de Juiz de Fora e técnica de ‘chamada e escuta’

O tenente Barcelos, porta-voz do Corpo de Bombeiros, explicou como está sendo feito o trabalho de busca pelas vítimas do desabamento. Segundo o militar, as equipes utilizam cães de busca e recursos especializados nas operações. “Temos cães de busca e recursos especializados, alguns inclusive que retornaram de Juiz de Fora no fim de semana”, afirmou.

De acordo com ele, neste momento as buscas ocorrem pelo procedimento chamado “chamada e escuta”, utilizado para tentar localizar possíveis sobreviventes sob os escombros. “Por isso, precisamos do máximo de silêncio possível e fizemos contato com o controle aéreo da Pampulha para afastar aeronaves do perímetro e garantir o silêncio necessário para localizar essas vítimas e criar um acesso seguro”, explicou.

Ainda conforme o tenente, a causa do desabamento não é conhecida neste momento e deverá ser investigada posteriormente pela Polícia Civil.

Mãe, filha e avós foram resgatados dos escombros

A família proprietária do imóvel que desabou nesta madrugada desta quinta-feira (5/3) no bairro Jardim Vitória, na região Nordeste de Belo Horizonte, foi quase toda resgatada com vida. Uma criança de 2 anos, a mãe dela e os avós estão entre as nove pessoas resgatadas conscientes.

Assustados, vizinhos do imóvel contam que apenas um homem, pai da criança, ficou sob os escombros. “É um cara espetacular. Um pai de família exemplar”, disse o vendedor Rogério, amigo de Renatinho. A família vivia no andar superior ao lar de idosos, onde 12 vítimas ainda são procuradas pelo Corpo de Bombeiros.

Segundo o vizinho, a família cuidava com muito amor dos idosos e da comunidade. Uma academia, anexa ao edifício que desabou, também é da família, e ficou intacta. “Ele é uma pessoa maravilhosa, espero que nada de ruim tenha acontecido”, concluiu.

Fonte: O Tempo