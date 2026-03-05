Motociclista fica gravemente ferido em acidente no Centro de caratinga

Na noite desta quarta-feira(4), por volta das 20h, um grave acidente foi registrado na rua João Pinheiro, nas proximidades da Faculdade Doctum em Caratinga.
De acordo com as informações apuradas no local, um motociclista acabou batendo na traseira de outra moto. Com o impacto, o condutor que provocou a colisão sofreu uma fratura no calcanhar, mobilizando equipes de resgate.
O Corpo de Bombeiros Militar de Caratinga e o SAMU atuaram de forma conjunta no atendimento à vítima, que recebeu os primeiros socorros ainda no local e, em seguida, foi encaminhada para atendimento médico.
A via precisou ser interditada para o trabalho das equipes de socorro e para garantir a segurança no trecho. Posteriormente, a pista foi liberada pela Polícia Militar de Caratinga.