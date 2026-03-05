Jovem é detido por tráfico de drogas em Vargem Alegre

VARGEM ALEGRE – Um jovem de 25 anos foi preso na manhã desta terça-feira (3) por tráfico ilícito de drogas no Distrito de São Cândido, em Vargem Alegre. A ação foi realizada pela Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do 62º Batalhão, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão.

De acordo com a corporação, ao perceber a presença policial, um jovem de 20 anos subiu na varanda localizada na parte posterior do imóvel e tentou fugir. Como os militares já haviam realizado o cerco, ele retornou para o interior da residência e conseguiu escapar pela parte frontal, juntamente com o irmão, de 25 anos.

Durante a fuga, o jovem desceu por uma área de pasto carregando uma sacola, que foi escondida em uma pequena mata situada na parte baixa do loteamento. Ele foi localizado e preso pelos policiais.

Dentro da sacola, foram encontrados uma bucha grande de maconha e duas pedras de crack.

Em continuidade às buscas na residência, realizadas na presença de testemunhas, os militares apreenderam quatro aparelhos celulares, uma balança de precisão, diversas sacolas plásticas comumente utilizadas para dolagem de drogas (conhecidas como “sacolas de chup-chup”), três dispositivos de armazenamento do tipo pen drive, um disco rígido externo (HD externo), dois cartões de crédito e um pé de maconha cultivado no quintal do imóvel.

Foi realizado rastreamento intensivo com o objetivo de localizar o jovem de 20 anos que fugiu, porém, até o momento, ele não foi encontrado.

O autor preso e todo o material apreendido foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para as demais providências legais.