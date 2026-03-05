Denúncia anônima leva à prisão por tráfico em São João do Oriente

SÃO JOÃO DO ORIENTE – Um homem de 28 anos foi preso na terça-feira (3) durante operação da Polícia Militar em São João do Oriente, suspeito de tráfico ilícito de drogas. A ação foi desencadeada após denúncia anônima.

Segundo informações da corporação, a denúncia apontava que o suspeito teria buscado grande quantidade de entorpecentes em Ipatinga e retornado à cidade em uma motocicleta Honda CBX 250 Twister, com a intenção de fracionar a droga para comercialização em São João do Oriente e Sobrália.

Com base nas informações, os militares se deslocaram até a Rua Juiz de Fora. A cerca de 100 metros do imóvel indicado, a equipe visualizou o suspeito estacionando a motocicleta em frente ao portão e entrando na residência com uma mochila amarela com detalhes em laranja.

Com a aproximação da viatura, o homem foi novamente visto na escada de acesso ao apartamento. Ao receber ordem legal para que parasse e apresentasse o conteúdo da mochila, ele fugiu para o interior do imóvel. No local, também estava outro homem, de 28 anos.

Após verbalização para que a entrada fosse franqueada, um dos envolvidos pulou da sacada do segundo andar, caiu ao solo e fugiu em direção ignorada.

Durante as diligências, os militares encontraram com o suspeito um papelote de cocaína, semelhante aos que estavam sendo preparados sobre a mesa do apartamento. No interior do imóvel foram apreendidos 100 papelotes de cocaína, 50 comprimidos de ecstasy, 19 buchas de haxixe, 10 buchas de maconha, uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e R$ 206 em dinheiro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao homem de 28 anos pelo crime de tráfico ilícito de drogas. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil para as demais providências legais.