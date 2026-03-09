Caratinga entra em alerta laranja para chuvas intensas

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu um alerta laranja de perigo para chuvas intensas que inclui o município de Caratinga e cidades da região. O aviso começou às 10h desta segunda-feira (9) e segue válido até 23h59 de terça-feira (10).

De acordo com o INMET, estão previstas chuvas entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de ventos intensos que podem variar de 60 a 100 km/h.

O instituto alerta para diversos riscos potenciais, entre eles corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e ocorrência de descargas elétricas. A recomendação é que a população redobre a atenção, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos e próximas a encostas.

Entre as orientações divulgadas estão evitar se abrigar debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e de descargas elétricas. Também é recomendado não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Outra medida preventiva é desligar aparelhos elétricos e, se possível, o quadro geral de energia, para evitar danos em caso de descargas elétricas ou oscilações na rede.

Em situações de emergência, a população pode buscar orientação ou solicitar ajuda pelos telefones da Defesa Civil (199) e do Corpo de Bombeiros (193).

As autoridades orientam que os moradores acompanhem atualizações dos órgãos oficiais, já que a previsão pode sofrer alterações conforme a evolução das condições climáticas.