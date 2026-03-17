Jovem com mandado de prisão em aberto é capturado em Entre Folhas

ENTRE FOLHAS – Um jovem de 20 anos foi preso na noite de sábado (14), em Entre Folhas, após ser localizado com um mandado de prisão em aberto. A ação ocorreu durante uma operação realizada na cidade.

De acordo com informações apuradas, os militares tomaram conhecimento da existência do mandado judicial em desfavor do jovem e iniciaram diligências para localizá-lo.

O suspeito foi encontrado transitando por vias públicas do município. Durante a abordagem, ele foi informado sobre a ordem judicial e detido no local, sem registro de resistência.

Após a prisão, o homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga, onde foi apresentado à autoridade policial para as providências legais cabíveis.