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Escola Professor Jairo Grossi promove debate sobre respeito às mulheres

CARATINGA – A Escola Professor Jairo Grossi realizou, na quinta-feira (12), uma roda de conversa com estudantes do Ensino Médio para discutir respeito, igualdade e o combate à violência contra a mulher. A proposta foi estimular a reflexão sobre a desconstrução de estereótipos e a importância de construir uma cultura de respeito nas relações.

A atividade reuniu alunos, professores e convidados em um momento de diálogo e aprendizado. Durante o encontro, diferentes pontos de vista foram apresentados, ampliando a compreensão dos estudantes sobre o tema e sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade.

Para a professora Maria Ângela Araújo Gomes, a escola tem papel essencial na formação cidadã dos jovens. “A escola também é um espaço de formação humana. Quando abrimos esse tipo de diálogo, ajudamos os estudantes a refletir sobre atitudes, valores e sobre a importância do respeito nas relações”, afirmou.

Além da professora, participaram da roda de conversa o professor de História Sebastião Ricardo, a psicóloga Eleonora Assis e a delegada Tatiana Neves, que trouxeram contribuições importantes para o debate.

Os estudantes também participaram ativamente da discussão. A aluna do 2º ano, Beatriz Damasceno, destacou que a conversa ajudou a ampliar o entendimento sobre o tema.

“Essas conversas são importantes porque fazem a gente pensar sobre situações que muitas vezes passam despercebidas. A partir do momento que entendemos melhor o problema, também conseguimos refletir sobre nossas atitudes”, disse.

O estudante Murilo Moura Faíco, também do 2º ano, ressaltou que discutir o assunto na escola ajuda a construir relações mais respeitosas.

“Quando a gente fala sobre respeito e igualdade, aprende que pequenas atitudes fazem diferença. É importante que os jovens tenham essa consciência para ajudar a construir uma sociedade melhor”, comentou.

Durante o encontro, a delegada Tatiana Neves, responsável pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Caratinga, destacou a importância da informação e da orientação para o enfrentamento da violência.

“É fundamental que os jovens conheçam os direitos das mulheres e saibam identificar situações de violência. A informação é uma ferramenta importante para prevenir e combater esse tipo de crime”, explicou.

A delegada também reforçou que as vítimas não estão sozinhas e que existem caminhos para buscar ajuda.

“Hoje existem canais seguros para denúncia e acolhimento. O mais importante é que a vítima procure ajuda para que a situação de violência possa ser interrompida”, afirmou.

Em casos de violência, as vítimas podem procurar a polícia ou utilizar canais de denúncia que garantem sigilo e acolhimento. Entre eles estão o Disque Frida, que oferece atendimento especializado e anonimato, e o Disque 100, serviço nacional que recebe denúncias de violações de direitos humanos e funciona 24 horas por dia.

A iniciativa reforça o papel da escola como espaço de diálogo e formação, contribuindo para que os jovens desenvolvam consciência social e relações baseadas no respeito.

Professor de História Sebastião Ricardo também falou aos alunos
Psicóloga Eleonora Assis foi uma das palestrantes
Professora Maria Ângela Araújo Gomes esteve junto dos alunos. Para ela, a escola tem papel essencial na formação cidadã dos jovens
Os estudantes Beatriz Damasceno e Murilo Moura Faíco destacaram que a conversa ajudou a ampliar o entendimento sobre o tema
Os estudantes Beatriz Damasceno e Murilo Moura Faíco destacaram que a conversa ajudou a ampliar o entendimento sobre o tema.

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