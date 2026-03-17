Maus-tratos a animal terminam em prisão em Muriaé

Muriaé – Na noite desta segunda-feira (16), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) prendeu em flagrante um homem de 31 anos no bairro Encoberta, suspeito de envolvimento em crime de maus-tratos a animal.

A ação policial teve início após denúncia feita por integrantes da ONG “SOS Animais”, que relataram possíveis agressões contra um cão da raça Pit Bull em uma residência localizada na Rua Antônio Pereira Galvão.

Ao chegarem ao endereço, os militares fizeram contato com o morador, que abriu o portão. Durante a verificação, os policiais visualizaram no quintal o animal já sem vida. Diante da situação, foi dada voz de prisão ao responsável.

Questionado, o suspeito negou as agressões e afirmou que o cão teria sido envenenado por terceiros, com o uso de substância conhecida popularmente como “chumbinho”.

No entanto, conforme relatos de testemunhas, o indivíduo já teria histórico de situações semelhantes. Segundo informações repassadas à PM, este seria o terceiro animal sob responsabilidade dele que teria morrido em circunstâncias suspeitas. Moradores também mencionaram registros anteriores e resgates de outros cães no mesmo local.

A Perícia Técnica foi acionada, compareceu à residência e realizou os trabalhos necessários. Materiais digitais, como fotos e vídeos, foram recolhidos para auxiliar na apuração dos fatos.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.

Fonte: Folha das Montanhas