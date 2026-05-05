Motorista morre após grave acidente envolvendo três veículos na BR-116

MURIAÉ – Um homem morreu após um grave acidente envolvendo três veículos na noite deste domingo (03/05), por volta das 18h55, na altura do Barreiro, na BR-116, em Muriaé.

A vítima foi identificada como Edimilson de Castro Canário, de 59 anos, natural de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele era o condutor de um Honda Civic, que seguia no sentido Leopoldina–Muriaé quando, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e provocou a colisão.

Inicialmente, o veículo atingiu um Kia Cerato, com placas de Maceió (AL). Na sequência, também colidiu contra um Chevrolet Prisma, de Juiz de Fora (MG).

Edimilson ficou preso às ferragens e precisou ser retirado pelo Corpo de Bombeiros. Ele chegou a ser socorrido com vida por equipes do SAMU e da concessionária Ecovias Rio Minas, sendo encaminhado ao Hospital São Paulo, em Muriaé, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

Outros dois ocupantes do Honda Civic também ficaram feridos e receberam atendimento médico. O motorista do Kia Cerato foi socorrido e levado ao hospital. Já o condutor do Chevrolet Prisma não se feriu.

No momento do acidente, chovia na região, o que pode ter contribuído para a perda de controle do veículo.

Após os trabalhos de praxe, os veículos foram removidos para o pátio da PRF. As causas do acidente ainda serão investigadas.

Fonte: Rádio Muriaé