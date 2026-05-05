Identificada vítima de homicídio na comunidade Santa Isabel

Oscalino José da Silva é o homem que foi encontrado morto dentro de casa com um tiro na cabeça, na manhã dessa terça-feira(5), na comunidade Santa Isabel.Durante os trabalhos periciais, foi constatado um disparo de arma de fogo na região da cabeça, com orifício de entrada e saída, o que caracteriza, a princípio, um caso de homicídio consumado.

Ainda conforme o militar, familiares relataram que a vítima não tinha conflitos interpessoais conhecidos. No entanto, um vizinho afirmou ter ouvido barulhos na residência por volta das 22h da noite anterior, informação que está sendo apurada pelas autoridades.

A polícia informou também que o homem possuía uma passagem anterior pelo crime de estupro de vulnerável, registrada em 2016.