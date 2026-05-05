Começou nesta segunda-feira, 4 de maio, a etapa microrregional do JEMG (Jogos Escolares de Minas Gerais) em Manhumirim

As competições já movimentam diversos espaços esportivos e educacionais do município, como o Ginásio Poliesportivo Públio Nolasco, o Ginásio Amigos do Esporte, a Escola Estadual Professor José Venâncio, a Escola Municipal Alair José Dias, a Escola Municipal Carolina Júlia Pereira e a Escola Municipal Doutora Maria da Conceição Oliveira Ribeiro.

As modalidades em disputa são: voleibol (feminino e masculino), futsal (feminino e masculino), basquete (feminino e masculino), handebol (feminino e masculino) e xadrez (feminino e masculino), contemplando os módulos I e II.

A competição de Xadrez será realizada na sexta-feira, no Colégio Santa Teresinha.

São aguardadas delegações de 53 escolas, representando 18 municípios da região, reunindo aproximadamente 800 participantes, entre atletas e comissões técnicas.

A cerimônia oficial de abertura acontece nesta segunda-feira, às 20h, no Ginásio Poliesportivo Públio Nolasco.

Valtair da Silva Sousa – 07125JP (Valdir Vieira)

Fonte: Portal Caparaó