Idoso condenado por estupro de enteadas é preso pela Polícia Civil em Caratinga

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da 2ª Delegacia Regional de Polícia Civil em Caratinga, cumpriu, nesta data, mandado de prisão decorrente de condenação criminal contra um homem de 68 anos, no município de Caratinga.

O indivíduo foi condenado pela prática do crime de estupro de vulnerável cometido contra suas enteadas, que, à época dos fatos, tinham seis e nove anos de idade.

Após a conclusão do processo criminal, a Justiça fixou a pena em 12 anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, com a expedição do respectivo mandado de prisão.

A ordem judicial foi devidamente cumprida pela Polícia Civil nesta data. O condenado foi localizado, preso e encaminhado ao sistema prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça para o cumprimento da pena.

A Polícia Civil de Minas Gerais reafirmou, por meio de nota, seu compromisso com a proteção das vítimas, a responsabilização dos autores e o fortalecimento das ações de enfrentamento à violência sexual.