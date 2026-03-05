Homem é preso por agressão, ameaça, posse de arma e tentativa de suborno em Pocrane

POCRANE – Um homem de 63 anos foi preso na tarde desta quarta-feira (4) no Córrego do Paraíso, zona rural de Pocrane, após se envolver em uma ocorrência que resultou em acusações de lesão corporal, ameaça, posse irregular de arma de fogo e corrupção ativa.

O caso começou após a vítima, um homem de 31 anos, acionar os militares relatando ter sido agredida com golpes de facão durante um desentendimento enquanto ambos trabalhavam em uma lavoura de café.

Os policiais se deslocaram até a residência do suspeito, onde realizaram a abordagem e deram voz de prisão. Durante buscas no interior do imóvel, foi encontrada uma espingarda adaptada para o calibre .32, escondida debaixo da cama do autor. No mesmo local também foram localizadas 27 munições calibre .32 e quatro cartuchos deflagrados do mesmo calibre.

Enquanto era conduzido para a viatura, o homem chamou os militares e ofereceu um “agrado” para não ser levado à delegacia. Questionado, ele afirmou que se tratava de uma quantia em dinheiro para que a situação fosse resolvida ali mesmo, entre ele e os policiais. Diante da tentativa de suborno, ele também recebeu voz de prisão pelo crime de corrupção ativa.

Durante a ocorrência, a irmã do suspeito acompanhou os trabalhos e relatou que ele vinha apresentando comportamento agressivo nos últimos tempos, afirmando ainda que também teria sido ameaçada pelo irmão.

O homem foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil em Caratinga para as providências legais.

Na ação, foram apreendidos uma espingarda calibre .32, 27 munições do mesmo calibre, quatro cartuchos deflagrados e quatro facões.